شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: العثور على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، العثور على لغم بحري زرعته المليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الاحمر واكتشاف وازالة ما مجموعه ١٥٧ لغم بحري نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيا. وأكد التحالف، في بيان له اليوم السبت، استمرار المليشيا الحوثية في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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