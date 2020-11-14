«الصحة»: تسجيل 349 إصابة جديدة بـ «كورونا» و379 حالة تعافٍ و16 وفاة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و379 حالة تعافٍ و16 حالة وفاة Advertisements وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة وصل لـ 352950 وإجمالي حالات التعافي 339947، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 5641 حالة. أما عن الحالات النشطة فبلغت 7362 منها 807 حالة حرجة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المملكة.

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