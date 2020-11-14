بالفيديو.. فحص جثة داخل تابوت أثري تكشف مفاجأة

فقد قام فريق متخصص بفتح أحد التوابيت المكتشفة لأول مرة أمام العالم وفحصه بالأشعة.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وبحسب بوابة الأهرام الحكومية المصرية فقد تبين منها أن عمر صاحب المومياء من 40 إلى 45 عاما، وتم معرفة العمر من خلال الكشف بالأشعة عن الأسنان كما تم رصد كسر فى الأنف.

من جانبه أرجع مصطفى وزيري الأمين العالم للمجلس الأعلى للآثار، الكسر الموجود بالأنف، إلى أن المصرى القديم كان يقوم بهذا الكسر لتفريغ المخ وتحنيطة..

كما تم اكتشاف فتح جراحي جانبي، حيث كان يتم من خلاله تفريغ الأحشاء قبل عملية التحنيط، فيما كشف الفحص أيضًا عن وجود التواء فى العمود الفقري وتم إرجاع ذلك ربما إلى شيء حدث أثناء التحنيط.

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وأكد الفحص أيضا أن عضلة القلب للشخص لا تزال موجودة، كما أن بنيان الجسم سليم ويبلغ الطول نحو 165 سنتيمترًا، وقد رجح مصطفى وزيري عودة تاريخ هذه المومياء إلى العصر البطلمي.

يذكر أن وزارة الآثار والسياحة قد أعلنت عن كشف أثري جديد اليوم السبت، بمنطقة سقارة يضم 100 تابوت و40 تمثالا بأقنعة ذهبية.

وقد تم الإعلان عن الكشف الأثري المهم في مؤتمر صحفي وباللغتين العربية والإنجليزية بحضور عدد كبير من مندوبي وكالات الأنباء، والصحف الدولية والشبكات التليفزيونية العالمية؛ حيث أتيحت لهم التقاط الصور لهذا الكشف الأثري الكبير.