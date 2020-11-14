الملياردير المصري ساويرس: ماكرون لا يؤيد الرسوم المسيئة للنبي محمد... "فهمتموه خطأ"

وقال ساويرس في لقاء مع برنامج "شربل يستقبل"، المذاع على موقع "سي إن إن بالعربية"، أمس الجمعة: "ماكرون أسيء فهم تصريحاته وهو كان يتحدث عن ممارسة الحريات المطلقة، ولم يقل إن الرسومات المسيئة للنبي محمد أعجبته ويدعمها".

واتهم ساويرس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه "استفاد من تصريحات ماكرون وحاول أن ينصّب نفسه من خلالها أنه حامي للإسلام".

وتابع ساويرس في اللقاء أنه يتوقع أن أردوغان "لن يستمرفي منصبه لأنه تسبب في انهيار اقتصاد بلده وبدد أموالها".

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أسبوع إن "فرنسا في حرب ضد الانفصالية الإسلامية وليست بتاتا ضد الإسلام"، معربا عن "استيائه من اتهامه بتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين لغايات انتخابية".

Advertisements

ذكر ذلك موقع "فرانس 24"، مشيرا إلى أن ذلك جاء في مقال لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ردا منه على مقال نشرته اليومية البريطانية، على موقعها الإلكتروني قبل أن تسحبه بعد ساعات.

وجاء رد ماكرون، بحسب "فرانس 24" في مقال آخر نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أن "فرنسا في حرب ضد الانفصالية الإسلامية، وليس بتاتا ضد الإسلام".

وأضاف ماكرون، في رده المطول الذي نشرته الصحيفة والموقع الإلكتروني لقصر الإليزيه: "لن أسمح لأحد بأن يقول إن فرنسا ودولتها تزرعان العنصرية تجاه المسلمين".

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "تصريحاته قد تم تحريفها"، بحسب الموقع الفرنسي.