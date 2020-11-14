روسيا تسجل 31 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا وتركيا تقول: لا يوجد

وسجل الجانب الروسي من المكتب التمثيلي للجنة الروسية التركية المشتركة للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات نظام وقف الأعمال العدائية 31 واقعة إطلاق نار في محافظات: حلب 5 ، اللاذقية 2 ، إدلب 21 ، حماة 3.. فيما لم يعلن الجانب التركي من البعثة عن ذلك".

ونفذ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والسيطرة على تحركات اللاجئين نهاراً عملاً إنسانياً واحداً: في قرية الظاظا (محافظة دمشق) حيث تم توزيع 440 مجموعة من المواد الغذائية بوزن إجمالي قدره 2.134 طن.

© Sputnik . Mohammad Damour

الصراع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011.

وفي نهاية عام 2017 ، أعلنت الحكومة السورية الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (المحظور في روسيا) في سوريا والعراق.

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وفي بعض المناطق، تتواصل عمليات التطهير من المسلحين.

وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية واستعادة سوريا وعودة اللاجئين في المقدمة.

وانعقد بتاريخ 11-12 نوفمبر الحالي، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في قصر المؤتمرات في دمشق، بمشاركة وزارة الدفاع الروسية بهدف وضع حد لمعاناة اللاجئين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.