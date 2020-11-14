روسيا تسجل 31 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا وتركيا تقول: لا يوجد

وسجل الجانب الروسي من المكتب التمثيلي للجنة الروسية التركية المشتركة للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات نظام وقف الأعمال العدائية 31 واقعة إطلاق نار في محافظات: حلب 5 ، اللاذقية 2 ، إدلب 21 ، حماة 3.. فيما لم يعلن الجانب التركي من البعثة عن ذلك".
ونفذ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والسيطرة على تحركات اللاجئين نهاراً عملاً إنسانياً واحداً: في قرية الظاظا (محافظة دمشق) حيث تم توزيع 440 مجموعة من المواد الغذائية بوزن إجمالي قدره 2.134 طن.
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وفي نهاية عام 2017 ، أعلنت الحكومة السورية الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (المحظور في روسيا) في سوريا والعراق.
وفي بعض المناطق، تتواصل عمليات التطهير من المسلحين.
وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية واستعادة سوريا وعودة اللاجئين في المقدمة.
وانعقد بتاريخ 11-12 نوفمبر الحالي، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في قصر المؤتمرات في دمشق، بمشاركة وزارة الدفاع الروسية بهدف وضع حد لمعاناة اللاجئين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.
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