كشف برنامج مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر عن توفر وظائف شاغرة بعدة مسميات منها صيدلي، وفني صيدلة، وفني تعقيم. كما تضمنت قائمة الوظائف فني أشعة، ومشرفة تمريض، ومعلمة إكلينيكية، وقابلة قانونية، وسكرتيرة طبية، مشترطا على المتقدم أن يكون من حملة الدبلوم فما فوق. وأكد أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنـــــــــــا.

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج مستشفى القوات المسلحة يعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.