اليمن… ضبط 730 كجم مخدرات و6 بحارة إيرانيين على سفينة

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن مصدر أمني، قوله إن "قوات خفر السواحل اليمنية ضبطت بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، 730 كجم من المواد المخدرة في أثناء تفتيش سفينة تحمل 6 بحارة إيرانيين وباكستاني قبالة سواحل المهرة".

© Sputnik . Muhammed Hemeda

وأضاف أنه "تم احتجاز السفينة والبحارة وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع المتهمين بحضور وكيل نيابة مدينة الغيضة (مركز محافظة المهرة)، القاضي هاني بلحاف الذي وجه بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها بعد المعاينة وأخذ عينة منها للفحص".

وأكد "إحالة المتهمين بعد استكمال التحقيق معهم إلى النيابة تمهيدا لتقديمهم للقضاء".

يأتي ذلك غداة إعلان وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، عبر حسابه على "تويتر"، "تمكن البحرية اليمنية من ضبط سفينة ايرانية في المياه اليمنية في أثناء قيامها بعمليات صيد غير مشروع قبالة سواحل محافظة المهرة في البحر العربي".