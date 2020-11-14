رصد صاروخ هارب من مهمة لـ"ناسا" بعد 54 عامًا من فقدانه (صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد صاروخ هارب من مهمة لـناسا بعد 54 عاما من فقدانه صور

السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365

رصد العلماء صاروخ ”أطلس سينتور“ الذي فُقد منذ 54 عامًا خلال مهمة متجهة إلى القمر.



وكانت ”ناسا“ قد أطلقت مركبة ”Surveyor 2“ إلى القمر في العام 1966، وتسببت مشكلة أثناء الرحلة إلى فقدان المركبة الفضائية.

وتم التقاط الصاروخ الذي ساعد بتوجيه المركبة الفضائية المنكوبة خارج مداره حول الشمس، ومن المتوقع أن يصبح قمرًا صناعيًا مؤقتًا خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، حتى يفلت في النهاية من الجاذبية الأرضية ويعود مرة أخرى إلى المدار الشمسي.

وتم رصد الصاروخ في سبتمبر من قبل علماء الفلك في وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ بواسطة تلسكوب Pan-STARRS1، وكان يتبع مسارًا طفيفًا ولكنه منحنٍ؛ وهي علامة على قربه من الأرض.

وافترض العلماء في البداية أنه كويكب، وأطلق عليه مركز الكواكب الصغيرة اسم ”SO 2020″، وهي تسمية قياسية لكويكب.

وبعد التدقيق والملاحظات الإضافية، أدرك باحثو مختبر الدفع النفاث أنه كان صاروخًا معززًا يعود إلى السنوات الأولى من سباق الفضاء.

وكان قد تم إطلاق مركبة الهبوط ”Surveyor 2“ باتجاه القمر في 20 سبتمبر 1966 على صاروخ أطلس – سنتور، وكانت المهمة تهدف لاستكشاف سطح القمر قبل مهمات أبولو التي أدت إلى أول هبوط مأهول على سطح القمر في العام 1969.

وبعد وقت قصير من الإقلاع، انفصلت المركبة عن الصاروخ، وفقدت السيطرة على المركبة الفضائية بعد يوم واحد، واصطدمت المركبة الفضائية بالقمر جنوب شرق فوهة كوبرنيكوس، فيما اختفى الصاروخ في مدار غير معروف حول الشمس.