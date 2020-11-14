عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات آيفون 13.. أبل تزود هاتفها المنتظر بتكنولوجيا خارقة

السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365

يتوقع خبراء أن يأتي هاتف آيفون 13 الذي ستطلقه شركة أبل في الأسواق العام المقبل، بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتزا.



وتدور التساؤلات من وقت لآخر حول تحديث أبل شاشة هواتف آيفون بمعدل 120 هرتزا، وهو ما حدث قبيل إطلاق أجهزة آيفون 12.

ووفقا لتقرير حديث، من (جون بروسر) فإن هاتف iPhone 13 سيحصل على معدل تحديث للشاشة 120 هرتزا، في أقل طرازات Pro التي يُشاع أنها ستصدر العام المقبل.

وأضاف: "سيحصل iPhone 13 بالفعل على تقنية عرض 120 هرتزا، وفقًا للشائعات السابقة"، وفقا لموقع "aitnews".

وأشار بروسر إلى أنه بغض النظر عن الشائعات الأخيرة التي يبدو أنها تؤكد قدوم 120 هرتزا إلى iPhone 13 فإن iPhone 12 كان قريبًا جدًا من الحصول على تقنية عرض 120 هرتزا، بحيث بدا وكأنه لا يحتاج إلى تفكير أن آيفون العام المقبل سيشمل التكنولوجيا.

وبالعودة إلى أكتوبر/تشرين الأول، أكد بروسر "على ما يبدو قبل إعلان iPhone 12 أن 120Hz لم تكن كافية، لكنه ذكر قدوم 120 هرتزا العام المقبل بالتأكيد".

لاحظ بروسر أيضًا الارتباك فيما يتعلق بـ AirTags من أبل، وتحديداً حيث اقترح دعم AirTags مع نظام التشغيل iOS 14.3 وهذا يعني على الأرجح إصدارًا في حدث نوفمبر/تشرين الثاني جنبًا إلى جنب مع أول أجهزة Mac من السيليكون من أبل.

من الواضح أن هذا الأمر لم يؤت ثماره، وصرح بروسر أن الدعم في iOS 14.3 يمكن أن يشير إلى أن AirTags قادمة في بيان صحفي في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن من المحتمل ألا يتم إصدارها هذا العام.

وأشار أيضًا إلى أن سماعات AirPods Studio التي يُشاع أنها من شركة أبل لا تزال متأخرة بسبب مشاكل مراقبة الجودة. فيما يتعلق بالتصميم يقف بروسر وراء مفهوم طرحه قبل أسابيع قليلة، وصرح بأنه سيكون مندهشًا جدًا إذا تم إصدارها هذا العام.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن موردي أبل يستعدون لدمج تقنية LTPO في iPhone 13 والتي من شأنها تمكين تقنية العرض 120 هرتزا، بالإضافة إلى معدلات التحديث المتغيرة وربما الشاشة التي تعمل دائمًا.

الجدير بالذكر أن مستخدمي أجهزة (ماك) Mac يواجهون مشكلات غير متوقعة تضمنت تطبيقات تستغرق دقائق للتشغيل، والتباطؤ، وعدم الاستجابة في جميع أنحاء نظام (ماك أوإس) macOS، إضافةً إلى مشكلات أخرى.

ويبدو أن المشكلات بدأت في وقت قريب من الوقت الذي بدأت فيه أبل بطرح الإصدار الجديد من نظام (ماك أوإس)، وهو macOS Big Sur، ولكن النظام أثر على مستخدمي الإصدارات الأخرى من (ماك أوإس)، مثل: Catalina، وMojave.