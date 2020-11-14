رؤية الوطن الهادفة

إنطلاقاً من مبدأ الطمأنينة بنجاح إستراتيجية السعودية 2030 التي تبناها سمو ولي العهد وماحظيت به هذه الإستراتيجية من تفاؤل أبناء الشعب السعودي فإن تصريح سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يجسد الخطط الإقتصادية التي بدأت السعودية في بنائها والمحافظة على سقفها ونموها برؤية هادفة تصب في مصلحة الوطن والمواطن كيف لا وهي تحت دراسة ورأي رجل الوطن الأول ومهندس البناء والتطوير سيدي ولي العهد فقد أتى تصريح سموه الأخير في الوقت الذي يحاول أعداء الوطن من النيل أو التعتيم على سير هذه الخطط الهادفة . ويعلم الجميع أن إقتصادنا ومصالحنا الإستراتيجية في الداخل والخارج في أيدٍ أمينة وتحظى بمراقبة وتوجية سمو ولي العهد الذي قطع على نفسه عهداً جازماً في تحسين دخل المواطن ونبذ الفساد الإداري والمالي بكافة أنواعه وأشكاله وخير دليل على ذلك مطالبة شعوب العالم بانتهاج النهج الناجح الذي جعل من السعودية العظمى مكانة وحنكة وإعتدال. كتبه: نجم بن عزوان العتيبي

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