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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تيك توك يربح 15 يوما أخرى في أمريكا

السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365

منحت الإدارة الأمريكية مهلة إضافية 15 يوما للشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك لإعادة هيكلة نشاطاتها في الولايات المتحدة.



وهذا القرار يؤجل مؤقتا شبح حظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أهم الأسواق بالنسبة لـلتطبيق الصيني.

وجاء في وثيقة صادرة عن القضاء نشرت الجمعة، أن أمام "بايت دانس" الشركة الأم المالكة لتطبيق "تيك توك" حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للتوصل إلى اتفاق لبيع أصولها، مع شركات أمريكية لتبعد اتهامات بالتجسس لحساب الصين وجهتها إليها إدارة دونالد ترامب، حسب وكالة فرانس برس.

ووقع الرئيس الأمريكي مرسوما في 14 أغسطس/ آب الماضي يرغم "بايت دانس" على بيع نشاطاتها الأميركية في غضون 90 يوما لأنها تشكل تهديدا على "أمن الولايات المتحدة القومي".

وثمة مرسوم آخر صدر في 6 أغسطس/ آب ضد التطبيق ويهدد أيضا بحظره بحلول 12 نوفمبر/ تشرين الثاني للأسباب نفسها لكن وفقا لآليات مختلفة.

ويتهم ترامب منذ أشهر من دون تقديم أدلة، هذا التطبيق الرائج جدا لتشارك الفيديوهات باستغلال معطيات المستخدمين الأمريكيين لحساب بكين.

مهلة إضافية

ومع انتهاء المهلة الخميس، منحت اللجنة الحكومية المكلفة الاستثمارات الأجنبية، مهلة إضافية مساء الخميس لهذه المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة وتضم أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

وكان تطبيق "تيك توك" تقدم الثلاثاء الماضي، بطلب لدى محكمة في واشنطن لمنع دخول المرسوم حيز التنفيذ وطالب بمهلة 30 يوما.

وقالت شركة بايت دانس في بيان إنها طلبت من الحكومة مهلة إضافية من 30 يوما لأنها "تواجه طلبات جديدة متواصلة بدون أي توضيحات حول ما اذا كانت حلولها المقترحة ستقبل".

وأكدت الشركة "لقد مر حوالى شهرين منذ أعطى الرئيس موافقته الأولية على اقتراحنا، لقد قدمنا حلولا مفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لكننا لم نتلق أي رد جوهري بخصوص مشروعنا الملموس المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن".

تأسيس شركة جديدة

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عرضت "بايت دانس" و"تيك توك" تأسيس شركة جديدة تضم مجموعة "أوراكل" الأمريكية للمعلوماتية كشريك تكنولوجي في الولايات المتحدة ومجموعة "وولمات" العملاقة كشريك تجاري.

الشركة لا تزال تنتظر الموافقة الإدارة الأمريكية، رغم أنه يبدو أنها يناسبها.

وأتت المهلة الجديدة لكي تضاف إلى قرار صادر عن وزارة التجارة الخميس يسمح للتطبيق بالإفلات من أحكام مرسوم كان يهدده بالحظر أيضا.

فقد قررت الوزارة احترام قرار صادر عن محكمة بنسيلفانيا الفيدرالية التي علقت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطبيق مرسوم بعدما لجأت إليها 3 أطراف توفر مضامين لتطبيق "تيك توك".

وأمرت قاضية في بنسلفانيا نظرت في طلب قدمه ثلاثة من مستخدمي الإنترنت يتلقون أجرا لقاء خدمات يقدمونها عبر تيك توك، الإدارة الأمريكية بعدم منع شركات أخرى من تقديم خدمات أساسية للمنصة، مثل الاستضافة عبر الإنترنت.

وكانت إدارة ترامب استأنفت الحكم، عبر وزارة العدل.