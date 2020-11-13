شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة موظف بمطار الملك عبدالعزيز تُعيد مبلغًا ماليًا كبيرًا لصاحبه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف موظف الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز، محمد الحازمي، تفاصيل واقعة إعادته لمحفظة تحتوي مبلغًا ماليًا كبيرًا لأحد المسافرين القادمين للمملكة لأداء مناسك العمرة.

وأوضح” الحازمي” في اتصال هاتفي لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه عثر على المحفظة وقام بإبلاغ مديره المباشر، واستطاع التعرف على هوية صاحبها من خلال متعلقاته الشخصية الخاصة بالمسافر، ليبدأ في التواصل معه ومعرفة مكانه.

وأضاف “الحازمي” أن المسافر أخبره بأنه يستعد للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، مطالبًا إياه بإرسال أحد الموظفين له بالمحفظة مع تحمله لكافة النفقات المطلوبة، غير أن الحازمي رفض ذلك بسبب عدم جوازه نظاميًا، خاصة أن إخراج المتعلقات المفقودة من المسافرين من المطار أمر ممنوع.

وتابع بأنه استأذن من مديره للذهاب بالمحفظة إلى المسافر، وهو ما سمح به المدير، مشيرًا إلى أنه رفض مبلغا ماليا كبيرا عرضه عليه المسافر بعد توصيل المحفظة.

وأبان الموظف أنه تلقى إشادة من جانب هيئة الطيران المدني، وذلك بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو نشره المسافر، سرد من خلاله الواقعة.