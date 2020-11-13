شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم أدينا بالتستر في نشاط الحدادة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم من الجنسية البنجلادشية أدينا بجريمة التستر في نشاط الحدادة والألمنيوم في الرياض.

وأوضحت “التجارة” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت غرامة 70 ألف ريال على المخالفين، مع إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وسحب الترخيص.

وبينت أن الحكم تضمن شطب السجل التجاري وإبعاد المتستَر عليه من المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.