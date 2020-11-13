يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بمران اعتيادي استعداداً لمواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدرب الفريق “رازفان ” على الجوانب الفنية واللياقية.
وتخلل المران تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.
من جانب آخر خضع حارس الفريق نواف الغامدي، لعملية جراحية ناجحة في رسغ اليد.
وتقرر أن يواجه الأزرق، الثلاثاء المقبل، نظيره ضمك في الرياض “ودياً”، ضمن تحضيراته لاستئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يواصل تحضيراته لموقعة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.