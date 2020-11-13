الهلال يواصل تحضيراته لموقعة النصر

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بمران اعتيادي استعداداً لمواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدرب الفريق “رازفان ” على الجوانب الفنية واللياقية.

وتخلل المران تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

من جانب آخر خضع حارس الفريق نواف الغامدي، لعملية جراحية ناجحة في رسغ اليد.

وتقرر أن يواجه الأزرق، الثلاثاء المقبل، نظيره ضمك في الرياض “ودياً”، ضمن تحضيراته لاستئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولية.