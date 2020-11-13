الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم

تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة، التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية، من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وعلى رأسها الملف السعودي.

وأصدر الاتحاد الآسيوي، بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني قال فيه، إن الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، سوف تنتقل الآن إلى المرحلة الثانية من المنافسة.

وأضاف أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية الخمس الآن تقديم الوثائق المحددة بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة، والتي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر 2020.

كما أشار أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر 2020، وأنه سوف يتم إعلان الدولة المضيفة للنسخة التاسعة عشر من كأس آسيا خلال عام 2021.

وشهدت النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا في الإمارات نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم الآسيوية، ونجحت في تحطيم كل الأرقام القياسية من حيث التفاعل عبر القنوات الرقمية للاتحاد والمشاهدة عبر التلفاز، وذلك في أعقاب قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 16 إلى 24 منتخباً.

وتم اختيار الصين من أجل استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا عام 2023، وذلك خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يونيو 2019، حيث تتطلع الصين للبناء على الإرث الذي تحقق في الإمارات، والتمهيد لنجاحات لاحقة في نسخة 2027.