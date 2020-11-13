رئيس الأركان السعودي يعلق على خطاب الملك سلمان

وقال رئيس الأركان السعودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن خطاب الملك سلمان في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي قدم "مضامين واضحة".

وتابع بقوله "يستند خطاب الملك سلمان بقوة إلى النهج العادل لسياسة الوطن محليا وخارجيا، من نبذ التطرف ومحاربة الفساد، بجانب الرقي بالوطن وتنميته وتحقيق طموحات مواطنيه، وهو ما جسدته رؤية 2030".

© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT

وتابع القيادي العسكري السعودي "الخطاب الملكي يجسد مكانة المملكة وثقلها الدولي، وما تقوم به من جهود في سبيل دعم واستقرار دول المنطقة، تُتوِّجُها برئاسة مجموعة قمة العشرين".

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وتطرق الرويلي إلى أنه على الرغم مما يواجهه العالم حاليا من تداعيات كبرى في ظل جائحة كورونا، إلا أن المملكة قدمت نموذجا يحتذى به لمواجهة تلك الجائحة.

وأردف بقوله "تمكنت الممكن من المحافظة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضي هذا الوطن، ودعم الجهود على كافة المستويات المحلية والدولية".

وأكمل بقوله "تمكنت المملكة من الاستمرار في بذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من كل بقاع الأرض".

واستدرك بقوله "الخطاب الملكي شمل أيضا جنودنا البواسل والقوات المسلحة، بلفته أبوية، تدلل على أن هذه القوات في مكانه رئيسية من أولياته".