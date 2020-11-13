دياب: الإغلاق العام يبدأ غدا في لبنان كي نتفادى الانهيار الصحي

وأكد في كلمة مباشرة للشعب اللبناني والمقيمين في بيروت أنه "لا معنى للاقتصاد من دون حياة والإجراءات لن تنفع إذا لم يلتزم الشعب اللبناني".

وتابع حسان دياب في كلمته عشية الإقفال العام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد: "نقوم بكل جهدنا للحصول على اللقاحات للحماية من "كورونا" وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات للعودة مجددًا إلى الحياة الطبيعية".

وشدد حسان دياب أن "المُفاضلة بين الاقتصاد وبين صحتنا وحياتنا. "انا بختار الحياة...انتبهوا على حالكم حتى تحموا أهلكم، والله يحميكم".

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واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، أن "كثيرين انتقدوا قرار الإقفال العام بسبب كورونا، وأنا أتفهم معاناتهم، وضع لبنان مثل كل دول العالم بالمفاضلة بين الحياة والوضع الإقتصادي وأنا أختار الحياة والصحة، نقوم بجهدنا للحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن".

وقال أن "الحماية ليست صعبة أبدا عبر الكمامة وغسل اليدين وتعقيم الأشياء التي نستعملها، ونستطيع ذلك لأن اللبناني هو شعب عنيد، كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح في أن يلتزم المواطن، وأنا اناشد اللبنانيين والمقيمين الانتباه إلى أنفسهم".

وكان مجلس الدفاع الأعلى قد قرر في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا، في وقت سابق من الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الإغلاق العام من صباح السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني إلى صباح الاثنين 30 منه.

واستثنى القرار مطار البلاد الدولي، وبعض القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الاقفال يهدف إلى إبطاء التفشي الخطير للفيروس، وتدعيم الطاقم والجهاز الطبي.