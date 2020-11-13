أمر ملكي من الملك سلمان... تغييرات حكومية

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر الملكي يقضي بربط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء السعودي. © REUTERS / SAUDI ROYAL COURT وتضمن الأمر الملكي من الملك سلمان، تولي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ رئاسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وبتلك الطريقة سيتم تنحية وزير التجارة، ماجد القصبي عن رئاسة مجلس إدارة الهيئة. Advertisements من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد العزيز سويلم، اهتمام العاهل السعودي بالملكية الفكرية. وأشار سويلم إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق. ووجه رئيس الهيئة الشكر إلى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق، لدعمه الكبير للهيئة في مرحلة تأسيسها. ويأتي الأمر الملكي من الملك سلمان، بعد مضي 30 شهرا على تأسيس الهيئة، حيث كانت مرتبطة تنظيميا في السابق بوزارة التجارة السعودية.

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