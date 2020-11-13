شكرا لقرائتكم خبر عن أول تغريدة للشيخ «عائض القرني» بعد تماثله للشفاء من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
نشر الشيخ عائض القرني، تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أعلن فيها تماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا .
وقال القرني : “أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام.”
وأضاف : “أشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه.”
وكان الشيخ عائض القرني قد أصيب بكورونا، وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض.
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