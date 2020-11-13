وأضافت المصادر بأن الجنود الأتراك الثلاثة قتلوا، ظهر اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أثناء زراعة ألغام في المنطقة القريبة من النقطة التركية في قرية باب الفرج الواقعة بين بلدتي أبو رأسين وتل تمر شمالي غربي محافظة الحسكة.
وتشهد نقاط التماس بريف محافظة الحسكة السورية الشمالي الغربي عمليات عسكرية واشتباكات و قصف شبه يومي.
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وقالت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" بالحسكة بأن "الاشتباكات بين الطرفين، جاءت بعد عملية تسلل لمسلحين من تنظيم "قسد" الموالي للأمريكي في قرية أم شعفة على محور تل تمر بريف رأس العين الجنوبي الشرق".
وأضافت المصادر أن "مسلحي ما يسمى (فرقة السلطان مراد) الخاضعة للجيش التركي، تمكنوا من صد الهجوم، بعدما نجحوا باستهداف سيارة لهم بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل 14 عنصر من "قسد".
ولفتت المصادر أن "مسلحين من تنظيم (فرقة السلطان مراد)، قتلا خلال العملية في قرية أم شعفة".
وكان قصف الجيش التركي والفصائل " التركمانية " تسبب بقطع الطريق الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو رأسين بريق الحسكة الشمالي الغربي ،بعد استهداف الريف الغربي للبلدة بقذائف المدفعية والهاون.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري: مصرع 3 جنود أتراك بانفجار لغم كانوا يزرعونه شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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