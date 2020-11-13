محافظة مصرية تحذر مواطنيها من طقس الغد

وأكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف في البيان على وجود احتمال سقوط أمطار في صباح الغد على مناطق متفرقة من المحافظة، بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة.
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وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي.
كما أهابت المحافظة في بيانها الرسمي المقيمين فيها بتوخي الحذر واتباع تعليمات للحفاظ على سلامتهم، منها عدم تجاوز سرعة السيارات 60 كم/ الساعة، وعدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة، وعدم التواجد في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
يشار إلى أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ألغت قبل أسبوع حفل افتتاح دورته الـ36، وذلك امتثالا للظروف المناخية الطارئة التي تمر بها محافظة الإسكندرية المصرية.
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