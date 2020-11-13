وقال لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية، عرضت القناة الأولى مقتطفًا منه "إذا أخذنا الاقتصاد والقضايا العسكرية والسياسة والدبلوماسية وما إلى ذلك، فلن يكون هناك بديل لروسيا. لذلك، أينما ذهبت، سيكون الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا من دون روسيا".
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وأشار بوتين في خطابه بالفيديو إلى أن "البلدين يعملان بشكل مشترك على حل قضايا بناء الدفاع"، ومواجهة التحديات والتهديدات الحديثة الحادة، بما في ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO).
وأضاف، "والآن... مع الأخذ في الاعتبار الوضع الصعب الذي وجدت جمهورية بيلاروس نفسها فيه، بما في ذلك في ظل ظروف ضغط خارجي غير مسبوق بعد الانتخابات الرئاسية، أود أن أكرر مرة أخرى: العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا لا تخضع لأي وقت أو ظرف، لديها الأساس المتين، لأن دولنا توحدها روابط ثقافية وروحية قوية متجذرة على مدى قرون، وقرابة واسعة وروابط عائلية، وتاريخ مشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر لوكاشينكو: لا بديل عن روسيا... لا في الاقتصاد ولا في السياسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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