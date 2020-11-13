شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المياه الوطنية» لسكان 9 أحياء بجدة بشأن توقف ضخ المياه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت شركة المياه الوطنية تنبيهاً مهماً لسكان محافظة جدة، بشأن التوقف عن ضخ المياه بشكل مؤقت لـ 9 أحياء بالمحافظة. وأضافت أن السبب في ذلك الإجراء، لعزل خط مياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري. Advertisements وأوضحت أن الأحياء الـ9 هي (الفيصلية – الروضة- السلامة – النعيم – المحمدية- الزهراء- النهضة- الخالدية – البوادي). وأكدت أن انقطاع المياه سيبدأ من يوم الأثنين المقبل غرة شهر ربيع ثان ولمدة 5 أيام، مهيبة بأهالي تلك الأحياء بتوفير ما يحتاجونه من المياه.

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