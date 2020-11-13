يعتبر المجتمع الدولي كلا المنطقتين "محتلة بشكل غير قانوني" من قبل إسرائيل، على الرغم من اعتراف الرئيس ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وأشارت الصحيفة في تقريرها حول زيارة بومبيو المخطط لها إلى الموقعين، إلى أن رحلته تهدف إلى تسليط الضوء على تحولات ترامب في السياسة تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى توضيح العلاقات مع تل أبيب.
في أواخر العام الماضي، ألغى بومبيو الرأي القانوني لوزارة الخارجية لعام 1978 الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير متوافقة مع القانون الدولي".
ومن المقرر أن تضم جولة بومبيو التي تستغرق أسبوعًا والتي تبدأ اليوم الجمعة، فرنسا وتركيا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف تسليط الضوء على نقاط معينة... بومبيو يخطط لزيارة إلى الجولان والضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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