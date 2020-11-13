«المرور» يحذر من تركيب السلال الخلفية للمركبات.. ويوضح مخاطرها (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت المديرية العامة للمرور من تركيب السلال الخلفية الملحقة بالمركبات، لخطورتها على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضح “المرور” في مقطع توعوي نشره على حسابه بموقع” تويتر” أن السلال لا تتوفر فيها وسائل السلامة المرورية وتؤثر على توازن المركبة، ولا تحتوي على بيانات توضح أقصى حمولة لها.
وأضاف أنها ليست من تصاميم الشركات المصنعة للسيارات، وقربها من عادم المركبة يجعلها عرضة للحريق.
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