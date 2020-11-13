شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: يمكن إيصال الخدمة الكهربائية بدون عداد بشكل مؤقت في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

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قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه يمكن إيصال الخدمة الكهربائية بشكل مؤقت في المناسبات.

وأوضحت تنظيم الكهرباء أنه يمكن توصيل الخدمة الكهربائية بعداد أو بدون عداد ، لفترة محددة من أجل المناسبات أو المهرجانات الموسمية وما شابه ذلك ، بشرط توفر المواد اللازمة لدى مقدم الخدمة.

وأضافت الهيئة أن تقديم الخدمة يكون بمقابل إيصال وفقا لقيمة محددة.