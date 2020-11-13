نتنياهو: نرى النور في آخر النفق

وجاء في التغريدة: "نرى النور في آخر النفق. وقعنا على اتفاق مع شركة فايزر لاقتناء 8 ملايين جرعة من تطعيمات كورونا لـ4 ملايين مواطن. لدينا اتفاقات مع شركات أخرى لاقتناء ملايين أخرى".
وأضاف: "إن واصلنا العمل معا في نفس الحذر والمسؤولية ووحدة الصف سنكون ضمن الأوائل في العالم الذين سيخرجون بنجاح من أزمة الكورونا".
قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل، يوم أمس الخميس، إن تل أبيب حققت إنجازا جديدا في طريق الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.
وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "تم تحقيق اختراق آخر في إطار الجهود الرامية إلى شراء لقاحات لفيروس كورونا لإسرائيل".
وأنفقت الحكومة الإسرائيلية، حتى الآن، ما يقرب من مليار شيكل (300 مليون دولار)، لاقتناء لقاحات ضد فيروس كورونا، وكذلك للمشاركة في البرنامج الدولي "كوفاك" للبحث عن لقاح لفيروس كورونا.
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