الحريري يجري اتصالين هاتفيين مع قادة البحرين

في الاتصال الأول، وبحسب تغريدة أولى على "تويتر"، قدم الحريري، تعازيه بوفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
أما خلال الاتصال الثاني، وفقا لتغريدة أخرى، أكد الحريري متانة وعمق العلاقات التاريخية بين لبنان والبحرين.
وأمس الخميس، وصل جثمان الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى الأراضي البحرينية.
يذكر أن الديوان الملكي البحريني أعلن، صباح الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.
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