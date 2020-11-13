اليمن... 10 قتلى في تجدد المعارك بين الجيش وقوات المجلس الانتقالي شرقي أبين

القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في محوري الشيخ سالم والطَرية شرقي مديرية زُنجبار مركز محافظة أبين.
وأضاف المصدر "المعارك التي استخدمت خلالها الدبابات والمدفعية، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص من الجانبين، بينهم شقيق قائد اللواء الثالث حماية رئاسية هيثم الزامكي، وقائد سرية في قوات المجلس الانتقالي يدعى سالم الشبحي، في حين أُصيب نحو 20 من الطرفين".
وذكر أن الجيش اليمني سيطر في المعارك على موقع لقوات المجلس الانتقالي، التي اغتنمت عتاداً تابعاً للقوات الحكومية.
© AP Photo / Hani Mohammed
والاثنين الماضي، قُتل وأصيب 13 شخصاً على الأقل من الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي، في مواجهات تخللها قصف متبادل بين الجانبين في جبهة الطَرية شرقي زُنجبار.
وتعد المواجهات المتجددة بين الطرفين هي الأعنف منذ إعلان السعودية في 29 تموز/ يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، والمتضمنة "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي"، و"فصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة".
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