إجراء استشارات طبية روسية لمساعدة أطفال سوريا المصابين بأمراض وراثية خطيرة

وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي: "عقد نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سلاغاي، لقاءً مع ممثلي وزارة الصحة السورية، نوقشت خلاله قضايا التعاون الثنائي".
وبحسب البيان: "تم خلال الاجتماع مع عقيلة رئيس الجمهورية العربية السورية، أسماء الأسد، الاتفاق على عقد جلسة استشارية طبية عن بعد لعلاج الأطفال السوريين".
وأوضح البيان أن نائب وزير الصحة الروسي شارك في مؤتمر دولي حول عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، الذي عقد في دمشق.
ووفقاً للوزارة، زار الوفد الروسي في سوريا مخيمات اللاجئين، حيث قام الأطباء بفحص الأشخاص وتقديم التوصيات المناسبة.
وجرت، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، في العاصمة السورية دمشق، أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، واستمر المؤتمر لمدة يومين، وشاركت روسيا في تنظيمه.
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