الباهلي يدشن اليوم العالمي للاشعة بمستشفى رياض الخبراء

الخليج – محمد البشري : دشن مدير مستشفى رياض الخبراء الاخصائي عبدالله الباهلي، اليوم العالمي للاشعة تحت شعار “دعم المرضى خلال مرحلة covid-19” وبإشراف رئيس قسم الاشعه الاستاذ صالح البدراني

حيث اشتملت الفعاليات على معرض توعوي ضم عدد من الاركان التوعويه والتثقيفية وبين الاستاذ صالح اهمية الاشعه في التصوير الطبي ودورها في تشخيص كثير من الامراض والاصابات

وفي نهاية الفعاليه أشاد مدير المستشفى بمجهودات قسم الاشعه وكذلك بنجاح مثل هذه المعارض وتفعيلها في توعية المجتمع .

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