تقني يحذر من استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب.. ويوضح أفضل طريقة لتأمينها (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني عبد العزيز الحمادي من استخدام نفس كلمة المرور في جميع الحسابات على الانترنت ، لكون ذلك يعرض المستخدم للاختراق.
وأوضح في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر”، طريقة تأمين الحسابات والتأكد من الحسابات آمنة من أي عملية اختراق.
وأضاف أن متصفح “جوجل” قد وفر خدمة تتيح للمستخدم تأمين حسابته من خلال زيارة هذا الرابط (أضغط هنا)، وسيظهر للمستخدم الحسابات التي من الضروري تغيير كلمة السر تفادياً للاختراق.
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