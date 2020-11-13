شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يحذر من استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب.. ويوضح أفضل طريقة لتأمينها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبد العزيز الحمادي من استخدام نفس كلمة المرور في جميع الحسابات على الانترنت ، لكون ذلك يعرض المستخدم للاختراق.

وأوضح في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر”، طريقة تأمين الحسابات والتأكد من الحسابات آمنة من أي عملية اختراق.

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وأضاف أن متصفح “جوجل” قد وفر خدمة تتيح للمستخدم تأمين حسابته من خلال زيارة هذا الرابط (أضغط هنا)، وسيظهر للمستخدم الحسابات التي من الضروري تغيير كلمة السر تفادياً للاختراق.