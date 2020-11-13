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شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم مؤسسة 43 ألف ريال وإلزامها بتعويض شركة بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألزم حكم قضائي مؤسسة بغرامة مالية وتعويض ، بعد الاعتداء على تصاميم إبداعية لشركة إعلامية دون الحصول على إذن باستخدامها.
وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، أن الحكم صدر بإلزام المؤسسة بتعويض الشركة بمبلغ 22 ألف ريال، إضافةً إلى غرامة مالية قدرها 43 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المضبوطات.
وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على إذن كتابي من صاحب الحق الإبداعي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية، تجنبًا للعقوبات النظامية.
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