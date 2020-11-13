البعثة المصرية الروسية تكتشف عملات معدنية تعود للعصر العباسي في الفيوم

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن البعثة المصرية الروسية العاملة في الموقع المعروف في دير البنات في محافظة الفيوم، اكتشفت لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموزا غير واضحة، وعند فتحها عثر بداخلها على 28 دينارًا من الذهب و5 قطع صغيرة من الدنانير التي ترجع جميعها للعصر العباسي.

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‎من جانبه صرح أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، هذا الكشف الأثرى أهم الاكتشافات في المنطقة نظرًا لكونه الموسم الأول للبعثة المصرية الروسية بالجزء الشمالي من المنطقة الأثرية، والتي عثر فيها من قبل على العديد من المومياوات التى ترجع للعصرين اليوناني والروماني، ما يعكس حقب تاريخية متنوعة بين اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

‎وتتكون المجموعة المكتشفة من ‎16 دينارا من عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله "295- 317 هجري / 908 - 932 ميلادي"، وخمسة أجزاء من دنانير ذهبية من عصر الخليفة المقتدر، هذا بالإضافة إلى 10 دنانير من عصر الخليفة الراضي بالله "322- 329 هجري/ 934 - 940 ميلادي"، ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله "218-227 هجري/ 833 - 842 ميلادي".

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية الروسية تعمل منذ عام 2003 في منطقة دير البنات في الفيوم، حيث كشفت عن العديد من التوابيت والمومياوات.