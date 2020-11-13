بسبب كورونا... محافظ بعلبك اللبنانية: ليس لدينا سرير شاغر ولا جهاز تنفس

وبحسب موقع النشرة اللبنانية، أكد خضر أنه طلب منه إدخال 4 حالات كورونا إلى المستشفى بسبب عدم وجود أماكن شاغرة في مستشفيات المحافظة.

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وأشار إلى انه ليس لديه اليوم أي سرير شاغر ولا أي جهاز تنفس في بعلبك الهرمل، مؤكدا: "وصلنا إلى وضع صعب جدا، وقد تم تأمين هذه الحالات في عدد من المستشفيات خارج المنطقة".

وأكد خضر أنهم يحملون ​البلديات​ فوق طاقتها في موضوع مكافحة ​كورونا،​ والإقفال​ العام، لا سيما وأنها لم تقبض مستحقاتها منذ سنوات.

وأوضح أن أي بلدية لا تملك الإمكانات يحق لها الاستعانة بقوى الأمن الداخلي​ لتطبيق القانون وتنفيذ الإقفال.

ورأى خضر في حديث تلفزيوني، بأنه سيكون هناك تفاوت في الإقفال بين منطقة لبنانية وأخرى؛ لأن هناك انقسام في موضوع الإجراءات، خاصة وأن هناك من يرفض الإجراءات بشكل مطلق لا سيما من يعمل يومي.

يذكر أن الإصابات بكورونا في لبنان قد وصلت حتى آخر إحصاءات الصحة اللبنانية، أمس الخميس، إلى 100703 إصابة بعد تسجيل 1874 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 775.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 98829 منذ 21 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة المنصرمة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 775.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 288 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 55706.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد اتخذ قرارا، أول أمس الأربعاء، قضى بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين ابتدءً من 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع، وذلك بعد ستة أسابيع من الإقفالات الجزئية، وبعد تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي إلى خطها الأحمر أيضا.

واستثني من الإقفال القطاعات الحيوية، وعلى رأسها المطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والمصارف والجيش وقوى الأمن، ووزارة الصحة والمستشفيات والمستوصفات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد.

واتخذ وزير الداخلية، أمس الخميس، قرارا قضى بمنع التجول من الخامسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، اعتباراً من السبت المقبل وحتى صباح 30 نوفمبر، وكذلك تقييد حركة السيارات من خلال اعتماد نظام الأرقام الفردية لأيام الاثنين والأربعاء والجمعة، والأرقام الزوجية لأيام الثلاثاء والخميس والسبت، على أن يمنع التجول لجميع أنواع السيارات يوم الأحد.