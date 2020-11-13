تركي آل الشيخ يوجه كلمة للسعوديين عن ولي العهد محمد بن سلمان... فيديو

ونشر تركي آل شيخ مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، حمل عنوان "كلام من القلب لكل سعودي وسعودية في أرضنا الطاهرة".

وقال آل شيخ في الفيديو: "بعد الذي قرأته في كلمة سمو سيدي ولي العهد، أحب أقول أنا اللي يعرفني أتكلم دائما من القلب.. أنت شخص استثنائي في زمن استثنائي تقوم بعمل استثنائي".

وتابع قائلا: "شكرا محمد بن سلمان أنت شخص مجدد وعظيم".

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وقال إن "المملكة استطاعت القضاء خلال سنة واحدة على مشروع التطرف الأيديولوجي، الذي صُنع على مدى 40 عامًا، بعدما وعد بذلك في 2017".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد توعد، الخميس، كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة.

وأضاف أن "الفساد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة".

وكشف أن "نتائج حملة مكافحة الفساد واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، ما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية".

وأشار إلى أن حملة مكافحة الفساد أثمرت عن "أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم".