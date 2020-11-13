طرح برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توافر 205 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف المناطق.
وأضاف أن الوظائف متاحة في عدة مجالات منها المساندة الإدارية، وإدخال البيانات، والتسويق وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والترجمة.
وأكد أن التقديم متاح الآن، موضحا شروط التقديم على الرابط التالي : أضغط هنــــــا.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج العمل عن بعد يطرح وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.