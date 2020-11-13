وفاة 74 مهاجرا في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا

وبحسب تقرير لموقع أخبار للأمم المتحدة كان القارب يحمل على متنه أكثر من 120 شخصا من بينهم نساء وأطفال.

© REUTERS / HANI AMARA

ولفت الموقع إلى أن خفر السواحل والصيادون تمكنوا من إحضار 47 شخصا إلى الشاطئ وتم انتشال 31 جثة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن الضحايا.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم طفلان، خلال اليومين الماضيين، بعد انقلاب قاربين في وسط البحر الأبيض المتوسط.

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وتفيد المنظمة الدولية للهجرة، بوفاة ما لا يقل عن 900 شخص غرقا في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وبعضهم بسبب التأخير في عمليات الإنقاذ خلال العام الحالي.

وقال فيديريكو صودا، مدير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا:

"إن الخسائر المتزايدة في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط هي مظهر من مظاهر عدم قدرة الدول على اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة نشر قدرات البحث والإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها في أكثر المعابر البحرية فتكا في العالم".

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة زيادة مفاجئة في عمليات المغادرة من البلاد، حيث تم اعتراض وإعادة حوالي 1900 شخص، ووصل أكثر من 780 شخصا إلى إيطاليا من ليبيا، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول وحده.