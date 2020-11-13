شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. مداهمة مصنع خمور وإتلاف 4 آلاف لتر بـ«حي الراشدية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت الفِرق الرقابيّة التابعة لبلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة الجهات الأمنية، أمس الخميس، مصنعاً لترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات بمنطقة الراشدية بمكة المكرمة.

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وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية الشرائع الفرعية م. محمد بن شجعان العصيمي إنه تم رصد الاستراحة ومُداهمة الموقع فوراً والعثور على كمية كبيرة من الخُمور مخزنة داخل حاويات ذات أحجام كبيرة، وذلك لغرض ترويجها وبيعها على ضعاف النفوس.

وأضاف العصيمي أنه إتلاف٤٣٨٠ لتراً من المُسكِرات، و ٢٠ حاوية سُكَّر، اضافةً إلى مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وتطهير الموقع حسب الإجراءات الصحيِّة المتّبعة.

كما تم ضبط أحد العمالة المخالفة التي تدير الاستراحة من الجنسية “اليمنية” وجرى اتخاذ اللازم واستكمال الاجراءات النظامية.