شكرا لقرائتكم خبر عن «تعنيف زوجة» على يد زوجها بخميس مشيط.. و«العنف الأسري» يتفاعل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، مع ما جرى تداوله بشأن تعرّض زوجة للتعنیف من قبل زوجها في خميس مشيط.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي عى موقع تويتر: “إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة خميس مشيط وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص”.
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