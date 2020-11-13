شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض طائرة مفخخة رابعة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض طائرة مفخخة رابعة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، مساء أمس الخميس، أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مفخخة مسيرة عن بعد أطلقتها الميليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بطريقة ممنهجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اعتراض طائرة مفخخة رابعة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.