شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاته من موت محقق..أردني يكشف ماذا جرى له في اللحظة الأخيرة لانهيار مبنى الخبر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف ناج أردني من حادث انهيار مبنى الخبر الذي جرى قبل شهر تقريبًا عن ملابسات الانهيار التي كادت أن تودي بحياته لولا قدر الله ونجاته من الموت المحقق بأعجوبة. وفي لقاء له على قناة “الإخبارية” عبر برنامج المرصد، قال الناجي الأردني عبدالله إنه كان خارجًا من المبنى لإجراء لقاء عمل خارج مقر الشركة التي يعمل بها، وأثناء خروجه ونزوله لقيادة سيارته بالقبو انهار المبنى في لحطة واحدة قبيل نزوله للقبو حيث ونجا ولله الحمد، مؤكدًا أن دعاء الوالدين كان السبب الأرجى ليقيه الله من الموت المحقق بسبب هذا الحادث،قائلًا: كل ما أقوله للجميع أن الأذكار وبخاصة أذكار الصباح والمساء ودعاء اللهم إني أغوذ بك أن أغتال من تحتي، والأدعية المأثورة عن النبي ﷺ لابد ان نحرص عليها ونحافظ على قولها يوميًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاته من موت محقق..أردني يكشف ماذا جرى له في اللحظة الأخيرة لانهيار مبنى الخبر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.