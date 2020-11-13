أردوغان يبحث مع ملك البحرين تعزيز العلاقات الثنائية

وقال بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التركية، إن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وخلال الاتصال، قدم أردوغان تعازيه للشعب البحريني وأقرباء رئيس وزراء المملكة الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة، معربا عن تمنياته بالرحمة للفقيد.

كما أعرب عن ثقته بإمكانية إيجاد إسهامات إيجابية لحل العديد من المشاكل المشتركة التي تواجهها المنطقة، وتعزيز العلاقات المبنية على الروابط الثقافية والإنسانية والتاريخية المتجذرة بين تركيا ودول الخليج.

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ويأتي الاتصال بين الرئيس التركي وملك البحرين، على الرغم من التوتر في العلاقات بين تركيا ودول الخليج المقاطعة لقطر، حيث تطالب هذه الدول بضرورة إنهاء الوجود العسكري التركي في قطر.

وفي الخامس من يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.