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وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي بين الناطقين بالعربية، تداول المستخدمون ما يبدو أنها صورة ملتقطة لخبر على موقع شبكة "الجزيرة" يقول إن "الرئاسة الجزائرية تهدد بسجن أي صحفي يتحدث عن صحة الرئيس دون تصريح رسمي".
المنشور تم تداوله مع تعليق جاء فيه "أبسط الحقوق أن نسأل عن صحة الرئيس، أيا كان توجهك أو مقاومتك للنظام، وأبسط الأخلاق أن تسأل أيضا عن المريض". ومع ذلك فإن القصة برمتها غير صحيحة.
لم يصدر عن أي من الحسابات الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية تهديد كهذا أو توجيه يحمل نفس المعنى، والأكثر أن أنس فودة المسؤول عن موقع "الجزيرة نت" نفى في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن تكون مؤسسته نشرت هذه المادة على أي من منصاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر أثار ضجة... هل هددت الرئاسة الجزائرية الصحفيين بسبب الحالة الصحية لتبون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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