البحرين تصف حادث السفارة السعودية في لاهاي بـ"الاعتداء الإرهابي الجبان"

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) فقد اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية الحادث بأنه "اعتداء إرهابي جبان يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

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وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء وفي مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وأعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، وقوع إطلاق نار صباح اليوم على مبنى السفارة السعودية لدى هولندا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في لاهاي، ستيفن فان سانتن، لوكالة "سبوتنيك": "في صباح اليوم وقع إطلاق رصاص على مبنى السفارة السعودية، ليس هناك إصابات، وحاليا نحن نحقق في الحادث ونبحث عن شهود عيان، ولا يوجد مشتبه بهم في الوقت الحالي".

وأدانت السفارة السعودية في لاهاي، اليوم، حادث إطلاق النار على مبناها، واصفة إياه بـ"العملية الجبانة".

وأكدت السفارة أن حادث إطلاق النار، الذي وقع فجر اليوم الخميس، لم يسفر عن أي إصابات، داعية المواطنين السعوديين في هولندا إلى رفع مستوى الحذر.

وأعربت السفارة عن تقديرها لسرعة تجاوب السلطات الهولندية في التعامل مع الحادث.