الجزائر: المصادقة على مشروع تعديل الدستور

الجزائر – سبوتنيك. وأشار المجلس الدستوري بالجزائر إن المصادقة على مشروع تعديل الدستور، جاءت بعد موافقة 66.80% من الناخبين.

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وأوضح المجلس الدستوري بالجزائر أنه تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور، بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة على مشروع تعديل الدستور، بنسبة مشاركة بلغت 23.84%.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور بعد موافقة 66.80 من الناخبين عليه".

وتم إجراء الاستفتاء الدستوري في الجزائر، في الأول من نوفمبر، حيث تم دعوت نحو 25 مليون جزائري للتصويت، على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون صاحب مبادرة تعديلات الدستور هو الغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب وجوده خارج الجزائر للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.