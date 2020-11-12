انفجار عبوة ناسفة على طريق دورية للشرطة العسكرية الروسية في سوريا

© Sputnik . Михаил Алаеддин

وأضاف غرينكيفيتش، أن "الانفجار أسفر عن أضرار مادية خفيفة لأحدى المدرعات".

وأوضح أنه "خلال تسيير دورية مشتركة مع الجهات الأمنية السورية في مسار إزرع - سهوة القمح في محافظة درعا، جنوبي سوريا، حدث انفجار لعبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة المسيفرة".

وأكد القائد العسكري أن "مركبة من طراز "تيغر" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية تعرضت لأضرار مادية خفيفة وبقت قادرة على الحركة، ولم يتعرض أي أحد من العسكريين الروس لإصابة".

وتابع أن "جميع الآليات والعسكريين الروس عادوا بسلام إلى نقطة تمركزهم".

وأشار إلى أن قيادة القوات الروسية في سوريا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية فتحت تحقيقا في الحادث".