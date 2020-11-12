وشهدت إحدى قاعات قصر الأمويين، اليوم الخميس، جولات قوية على رقع الشطرنج بين لاعبين سوريين وروس، وذلك بعد افتتاح اللقاء على أنغام النشيدين السوري والروسي، وبحضور ممثلين عن الاتحاد السوري للشطرنج.

وتعتبر لعبة الشطرنج من أكثر الألعاب رواجاً وشعبيةً في البلدين، فيما تتربع روسيا على عرش الصدارة فيها عالمياً.

© Sputnik . Mohamed Damour موسكو ودمشق تتنافسان على رقعة الشطرنج

وفي حديث لـ "سبوتنيك" أوضح نائب رئيس الاتحاد السوري للشطرنج سليمان حسن، أن الوفد الروسي المشارك في المؤتمر طلب أن تشمل الفعاليات نشاطا ثقافيا ورياضيا من خلال تنظيم جولة بين اللاعبين السوريين والمشاركين الروس في المؤتمر.

© Sputnik . Mohamed Damour موسكو ودمشق تتنافسان على رقعة الشطرنج

وأكد الحسن أن هذه اللقاء كان رسالة على أن العلاقات السورية الروسية حاضرة في الرياضة أيضاً مثلما كانت حاضر في الميدان والسياسة، مشيراً إلى امتزاج دماء الشعبين في مواجهة الإرهاب على الأراضي السورية.

© Sputnik . Mohamed Damour موسكو ودمشق تتنافسان على رقعة الشطرنج Advertisements

وقال الحسن إن "ما تعرضت وتتعرض له سوريا، يشبه كثيرا لعبة الشطرنج وكيف حاول الغرب كسر إرادة السوريين وتقسيم بلادهم، وطرد سوريا خارج الحسابات الدولية، وهو ما فشلو به بفضل صمود السوريين ودعم الأصدقاء والحلفاء في مواجهة كل هذا الشر".

© Sputnik . Mohamed Damour موسكو ودمشق تتنافسان على رقعة الشطرنج

ودعا الحسن جميع لاعبي الشطرنج السوريين الذين اضطرتهم الحرب إلى مغادرة البلاد للعودة والمشاركة في إعادة بناء وطنهم والعمل من جديد على رفع اسم سوريا عاليا في هذا اللعبة العالمية.

© Sputnik . Mohamed Damour موسكو ودمشق تتنافسان على رقعة الشطرنج

وفي ختام اللقاء الودي، كان الفوز حليف اللاعبين السوريين على المشاركين الروس، حيث تم تتويجهم وتوزيع الدورع عليهم من قبل الوفد الروسي وممثلي الاتحاد السوري للشطرنج.

© Sputnik . Mohamed Damour موسكو ودمشق تتنافسان على رقعة الشطرنج

واختتم مساء اليوم الخميس في قصر الأمويين بدمشق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث ألقى معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان البيان الختامي للمؤتمر الذي أكد على ضرورة المساعدة في العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وإعادة تأهيل البنى التحتية ومساعدة سوريا لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار السريعة وكذلك العملية الإنسانية لنزع الالغام، ومواصلة الحكومة السورية لبذل كل الجهود لضمان العيش الكريم للاجئين، وعلى ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في هذه العملية.