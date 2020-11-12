الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" في الجوف

القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) خاضت معارك ضد عناصر من الحوثيين حاولت التقدم باتجاه مواقع خسرتها الأيام السابقة، في جبال المطابق والربعة وبعض مواقع جبهة القعيف الاستراتيجية شمالي محافظة الجَوف".
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ونقل الموقع عن رئيس عمليات قوات حرس الحدود - قائد لواء الحسم في الجيش اليمني العميد هادي الجعيدي، قوله إن "القوات تعاملت مع محاولة تسلل لعناصر الحوثيين أرادت من خلالها استعادة جبال نابص في جبهة القعيف".
وأكد العميد هادي الجعيدي "مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم خلال المعارك".
وأشار إلى "تنفيذ طيران التحالف العربي غارات محكمة استهدفت تعزيزات للحوثيين قادمة من مديرية برط العنان المجاورة".
وجاءت المعارك غداة إعلان الجيش اليمني إلحاق خسائر كبيرة بالحوثيين في الأرواح والعتاد خلال معارك دارت في دحيضة والتبة الحمراء وقرن السعراء في جبهات بِير المرَازِيق شرقي الجَوف، بعد محاولة الجماعة استعادة مواقع خسرتها مؤخراً.
من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن طيران التحالف شن 7 غارات على محافظة الجَوف، تركزت 5 غارات منها على منطقتي الظهرة والأجاشِر في مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجَوف، وغارتين على مديرية برط العنان غربي الجَوف.
في السياق، نفذ التحالف العربي 14 غارة جوية على محافظة مأرِب شمال شرقي اليمن، توزعت على مديريات مَجْزِر ومدَغِل (شمال غربي مأرِب) وصِرواح غربي المحافظة النفطية، حسب "المسيرة".
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