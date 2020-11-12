هل يمكن تحديث الصك الورقي إلى إلكتروني؟ .. «التنمية العقارية» يُجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير: أوضح صندوق التنمية العقارية أن يمكن تحديث الصك الورقي المرهون لدى الصندوق إلى صك إلكتروني، وذلك عبر التوجه لأحد فروع الصندوق المنتشرة بمناطق المملكة والتوجه لوحدة خدمات المستفيدين. وكان صندوق التنمية العقارية ومن خلال برنامج “سكني” قد ابتكر عددا من البرامج والممكنات إسهاما منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونيا من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.

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